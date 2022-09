Berkelland opnieuw in de fout: Gelderland niet op de hoogte van 5G-mast in grondwatergebied Haarlo

DEN HAAG/HAARLO - KPN en de gemeente Berkelland hebben verzuimd bij de provincie Gelderland te melden dat voor het bouwen van de 39.90 meter hoge 5G telecommast van KPN in Haarlo vier palen meer dan twintig meter diep de grond in gaan.

Een melding daarvan is volgens de provinciale verordening verplicht omdat de mast in een grondwaterwinningsgebied komt te staan. „Er is gezegd dat de betonnen fundering niet dieper zou zijn dan twee meter’’, zei omwonende W. Abbas donderdag bij de Raad van State. Hij vecht daar met een groepje buurtbewoners de vergunning aan van de KPN-mast.

Grondwatervervuiling

Hij kwam erachter dat de betonnen fundering vier poten krijgt van een halve meter dik die meer dan twintig meter de grond in worden geboord. Dat kan grondwatervervuilingen veroorzaken. „De tekeningen kregen we niet. Het is daar een zeer kwetsbaar grondwatergebied omdat de afsluitende kleilaag ontbreekt’’.

Berkelland geeft fout toe

KPN en de gemeente Berkelland geven toe dat bij de provincie een melding ingediend had moeten worden. Dat gaat alsnog gebeuren. De gemeente gaat ervan uit dat er wel een afsluitende kleilaag is. Gemeld moet worden dat de palen daar doorheen gaan. Volgens vertegenwoordigers van de gemeente Berkelland is er sprake geweest van een communicatiestoornis tussen juristen van de vergunningenafdeling en technici.

De omwonenden vinden dat geen risico’s genomen mogen worden met de drinkwaterwinning en hopen dat het Gelderse provinciebestuur een stokje gaat steken voor de mast.

Bouw loopt niet voorspoedig

Henk Leever vecht komst telefonieantenne aan aan Dennenweg omdat het natuur en landschap aantast, heeft plek dicht bij eigen huis als alternatief aangeboden. © Emiel Muijderman

Rechtbank hield bouw tegen

Voor KPN en de gemeente Berkelland verloopt de bouw van de mast niet bepaald voorspoedig. De vergunning is al vier jaar oud. In december 2020 hield de rechtbank Gelderland de bouw van de mast tegen op verzoek van het Geldersch Landschap. Er was te weinig aandacht geschonken door de gemeente aan de omgeving waaronder landgoed ’t Wolink.

Gemeente in hoger beroep

De gemeente en KPN gingen op 16 mei dit jaar in hoger beroep bij de Raad van State. Daar werd toen lang gesproken over de maximaal toegelaten stralingsdoses. Iedereen zat te wachten op een uitspraak maar vandaag (donderdag) hield de Raad van State op aandringen van de omwonenden een tweede zitting. Die ging over het boren van de palen.

Berkelland wachtte vonnis niet af

Want Berkelland zette de plaatsing van de omstreden GSM-mast van KPN aan de Dennenweg in Haarlo door. Hoewel de rechtbank Berkelland op de vingers tikte, wacht de gemeente het hoger beroep tegen die uitspraak niet af. ‘Bereikbaarheid is belangrijker’, vond wethouder Maikel van der Neut.