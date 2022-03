Berkelland: ruim half miljoen voor nieuwe brug over Bolksbeek tussen Geesteren en Gelselaar

De brug in de doorgaande weg tussen beide kerkdorpen is aan vervanging toe. Uit inspecties door de gemeente Berkelland blijkt dat de constructieve veiligheid onvoldoende is en dat de brug in slechte staat verkeert. Zo zijn de stalen langsliggers verroest door klimatologische invloeden en veroudering. Ook de stalen bewapening van de hoofddraagconstructie vertoont roest. Verder zijn er scheuren geconstateerd door het verkeer en grondbewegingen. ‘De enige oplossing is het bouwen van een nieuwe brug’, stelt het college van B en W.