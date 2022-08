Berkelland verruimt maximum-aantal plaatsen minicampings en gaat experimenteren met ‘jaar rond kamperen’

BORCULO - De gemeente Berkelland gaat het maximum aantal kampeerplaatsen van minicampings uitbreiden van 25 naar 30. Dat heeft toerisme- en recreatiewethouder Gerjan Teselink dinsdagmiddag gemeld tijdens een persconferentie. Ook komt er in 2023 een experiment van twee jaar met ‘het jaar rond kamperen’, waarbij dus ook na oktober met tent, caravan of camper kan worden overnacht.

„Ons oude beleidskader voor verblijfsaccommodaties stamde uit 2008 en sindsdien is de sector verblijfsrecreatie zich natuurlijk blijven ontwikkelen”, schetst wethouder Gerjan Teselink de noodzaak tot het actualiseren van de Berkellandse regels. „Neem het fenomeen glamping. Destijds wisten we niet wat dat was of hadden er geen beeld bij.”

Glamping komt van ‘glamourous’ - schitterend en ‘camping’ -kamperen. Het slaat op luxe kamperen, zoals bijvoorbeeld in een safaritent met extra gemak. Ook in Berkelland kun je er inmiddels voor terecht.

‘Grootschalig alleen bij Hambroekplas’

Teselink ziet hoe verblijfsrecreatie in Berkelland groeit. Onder meer camperplaatsen zijn populair. „Grootschalige verblijfsrecreatie blijft vooralsnog beperkt tot het gebied rond de Hambroekplas dat we daarvoor hebben aangewezen. Maar we willen voor met name kleinschaliger initiatieven geen beperkingen opwerpen. Trekken dus bijvoorbeeld geen cirkels rond plekken waar al minicampings zijn: het kán dus dat twee buren elk hun kleinschalige verblijfsrecreatie runnen.. Wel praten we met initiatiefnemers over hun voorzieningen. En over hoe zij zich kunnen onderscheiden. Hoe zorg je ervoor dat je uniek bent?”

Hoeveel minicampings Berkelland op dit moment telt, kan de wethouder niet zeggen. „Ik ben nog bezig binnen mijn eerste honderddagen-periode als wethouder recreatie en toerisme”, verontschuldigt hij zich.

Voor de pilot van twee jaar om te experimenteren met het jaar rond kamperen op minicampings is nog geen concrete locatie of meerdere locaties in beeld. Voor campings is het nu al mogelijk gasten ook 's winters te laten verblijven.

Wildkamperen blijft niet mogen

De oude regel dat ‘wildkamperen’ in bijvoorbeeld wegbermen niet mag, blijft voor de gemeente overeind.

De nieuwe regels voor verblijfsaccommodaties in Berkelland ligen vanaf 7 september tot en met 19 oktober ter inzage, zowel digitaal via de site van de gemeente als in het Berkellandse gemeentehuis.