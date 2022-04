Berkelland vervult boomwens van Angela: ‘Wij houden van groen!’

Meer openstaan­de vacatures in transport­sec­tor, aantal werkzoeken­den daalt verder in Twente

ENSCHEDE De vraag naar vrachtwagenchauffeurs en transportplanners is verder toegenomen. Het aantal openstaande vacatures in Twente steeg in het derde kwartaal van vorig jaar naar 1400. Een grote stijging in vergelijking met 2020. En dat terwijl het aantal werkzoekenden juist verder afnam. Dat blijkt uit cijfers van het UWV.

8:48