Berkellandse ondernemers dreigen om te vallen door exploderende energieprijzen: ‘Dit gaat mis!’

met video Gelderse gedeputeer­de Peter Drenth: ‘Vlag op de kop is geen boerenpro­test­vlag maar symbool van diep bezorgd platteland’

GEESTEREN (Gld) - Behalve over landbouw moet het nadrukkelijk ook over andere sectoren gaan. Industrie wordt niet genoemd en dat onterecht. „Wij kijken als het om stikstof gaat óók naar de vuilverbranding bij Duiven en de papierindustrie in Eerbeek. Ook minister Rob Jetten van Klimaat en Energie heeft budget. Daarover moeten we verder in de slag", aldus de Gelderse gedeputeerde Peter Drenth donderdagavond in Geesteren.

26 augustus