Bermmonument voor Nick vernield: ‘Wie doet zoiets? Wat als het om jouw broer ging?’

Ook een kandelaar waaraan de familie persoonlijke brieven aan Nick had vastgemaakt, is verdwenen van de herdenkingsplek op de Ellegoorsestraat.



De Ellegoorstestraat is een redelijk drukke straat in Doetinchem. Eind november vorig jaar botste Nick hier samen met een vriend met de auto tegen de boom waar nu het bermmonument staat. Nick was zeer ernstig gewond en moest uit de auto worden bevrijd door de brandweer. De vriend liep een hoofdwond op.