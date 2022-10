Betere beloning voor zorgpersoneel in de Achterhoek: straks elke maand 200 euro meer

column ‘Is het een complot? Willen ze ons allemaal kapot maken?’ Crises vragen om samenwer­king, niet om polarisa­tie

„Het is een complot! Ze willen ons allemaal kapot maken! Eerst corona, toen stikstof, de energiecrisis en nu ook nog de inflatie! Als ik ze in handen krijg, dan hang ik ze op! Wie? Nou, die leu in Den Haag natuurlijk! Die politici in de gemeenteraad! Die zakkenvullers! Die gestudeerden! Die weten alles beter! Nou, ze kunt nog geen spieker in de vuurdeure sloan! Ze weten d’r niets van! Ze maken ons land kapot!”

