Bevrijdingsvuur brandt in Eibergen: ‘Het is een dag van vrijheid in verbondenheid’

,,Misverstandje dat we op tijd ontdekten”, aldus loper Dennis te Nijenhuis. Hij stelde de toegestroomde Eibergenaren bij aankomst op de Brink gerust. ,,De motoragenten verkeerden in de veronderstelling dat we met de Doetinchemse groep waren. We hadden het op tijd in de gaten om alsnog de juiste afslag te nemen voor we helemaal uit de richting zouden raken.”