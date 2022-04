Bewoners van Groenloseweg in Winterswijk voelen zich gepiepeld: alweer staan ze bij de Raad van State

Open Needs 60-plus klootschie­ters­toer­nooi: ‘Ideale sport om buiten in beweging te blijven’

NEEDE - Bewegen is gezond; frisse buitenlucht ook. Voor wie fysiek een beetje mobiel is, kan klootschieten een ideale sport zijn om ‘nuttig en aangenaam’ te combineren. Dat is de mening van de vier initiatiefnemers van het Open Needs 60-plus klootschieterstoernooi. Donderdag 21 april beleeft het de achtste editie.

