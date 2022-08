Bewoners vinden buurt Kolonie in Rekken te klein voor opvang 50 minderjarige vreemdelingen: ‘Veiligheid van onze kinderen komt in geding’

REKKEN - Bewoners van de Kolonie in Rekken willen geen opvang van jonge alleenstaande vreemdelingen (AMV’ers) in het pand Panovenweg 14. Ruim 200 van de in totaal 210 bewoners van de Rekkense buurt vulden een enquête in als onderdeel van een onderzoeksrapport.

Uit de enquête blijkt dat op een enkele uitzondering na de komst van deze jongeren naar het voormalig pand van de Rekkense inrichting het gevoel van veiligheid aantast. Binnen de 10-koppige werkgroep heerst bovendien het idee dat Dorpscoördinatie Rekken (DCR) hun buurt niet serieus neemt in het overleg met de gemeente en COA, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

Pand in achtertuin

„Voor de gemeente is het van belang te verkennen of er überhaupt draagvlak is voor het opvangen van minderjarige vreemdelingen in een pand hier tussen de bewoners van de Kolonie”, zegt Erik Reinderink van de werkgroep. „In een eerste uitnodiging van de gemeente op 13 juni staat vermeld dat de DorpsCoördinatie Rekken aangeeft mogelijkheden te zien voor verdere verkenning van de opvang van zo’n 50 jonge vreemdelingen in het pand. Het pand staat zowat bij bewoners van de Kolonie in de achtertuin.” Het steekt Mirjam Beute dat ze nauwelijks iets vernemen van het DCR. „We willen de actuele status hebben van het overleg tussen de DCR en de gemeente, samen met het COA. We sturen mailtjes en krijgen geen antwoord.”

Te weinig begeleiding

Het voormalig gebouw van wat vroeger de Rekkense Inrichtingen heette, is niet geschikt voor opvang van deze jongeren, vindt de werkgroep. Men beroept zich daarbij op de uitkomst van de enquête en op de landelijke ervaringen en expertises, weergegeven in het onderzoeksrapport waaruit zou blijken dat het simpelweg niet veilig is om jonge vreemdelingen op te vangen zonder adequate begeleiding. „Die begeleiding is er wel, maar met die paar begeleiders op een grote groep jonge vreemdelingen is die veel te klein”, zegt Ton Koenderink.

Grote zorgen

„Bovendien geldt die begeleiding minder voor buiten de poort. De jongeren kunnen vrijuit bewegen buiten het gebouw en daar maken wij ons grote zorgen over. Landelijke rapportages geven daar alle aanleiding toe en die hebben we meegenomen in ons onderzoeksrapport van de Kolonie. Bovendien geeft het COA aan dat er naast begeleiding ook beveiliging aanwezig is. Dat is interne beveiliging ter bescherming van de jongeren zelf in het pand en niet voor bewoners in een straal van een kilometer rond het bewuste pand. Want over die afstanden praten we in het onderzoeksrapport met de Panovenweg 14 als centraal punt.”

Veiligheid kinderen

Bewoners in dit deel van Rekken zijn wel wat gewend. Reinderink: „Maar naast de instanties met de zware categorie cliënten, kunnen we er een groep van 50 AMV’ers niet bijhebben. We hebben zelf een ervaringsdeskundige in de werkgroep zitten die dat onderschrijft. Er zijn altijd en overal problemen met jongeren van ver weg. Dat verzinnen we niet, het staat vermeld in rapportages. En die zijn leidend voor ons. Het gaat om de veiligheid van onze kinderen. En onze conclusie is dat die niet kan worden gegarandeerd.”