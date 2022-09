Bewoners zoekgebied K: ‘Bom onder participatieproces’

Op de fiets naar school: in deze Twentse en Achterhoek­se gemeenten zijn scholieren het langst onderweg

ENSCHEDE - Scholieren moeten gemiddeld zo'n twee kilometer fietsen om bij hun middelbare school te komen. Desondanks zijn er in Twente grote verschillen: in Oldenzaal ligt de dichtstbijzijnde middelbare school op 1 kilometer fietsafstand, terwijl dat in de gemeente Dinkelland 4,6 kilometer is.

14 september