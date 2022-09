Bibliotheek Borculo verhuist tijdelijk naar Muraltplein

Voetbal­ster­ren in training: Twen­te-coach Ron Jans traint G-voetbal­lers FC Eibergen

EIBERGEN - Een keer ervaren hoe het is om ‘echte’ voetbalprofs te zijn. De G-voetballers van FC Eibergen weten nu hoe dat voelt: FC Twente-coach Ron Jans trainde hen woensdagavond in het kader van de landelijke actie Coaches On Tour. Het fenomeen is in 1993 bedacht en uitgevoerd in Barendrecht; sindsdien doen coaches in het betaald voetbal het op steeds meer plaatsen.

21 september