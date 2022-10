Big Bounce Band strikt trompettist Eric Vloeimans voor jubileum: ‘Hoe? Bellen, bellen, bellen!’

Willem Sluiter vlucht opnieuw voor de boze katholie­ken uit Eibergen

EIBERGEN - Dat dichter-dominee Willem Sluiter in 1672 Eibergen ontvluchtte, dat staat vast. Ook na de eerste inval van de Munsterse vorst-bisschop Christoph Bernhard van Galen in 1665 was hij al gevlucht. In het kader van de Maand van de Geschiedenis voert Theatertroep Voor Galg en Rad zaterdag opnieuw het korte toneelstuk op over Sluiters vlucht in 1672.

18 oktober