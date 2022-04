Bijbel-expositie leerlingen IKC Het Sterrenpalet in DOM Eibergen

Praten over wat je leest

Over het thema van dit jaar: moet je nu per se ‘geloven’ om de Bijbel te lezen of niet? En… geloof je alles wat je leest? Het onderzoeken, vragen stellen, er samen over praten: dat is precies wat de werkgroep wil bereiken. Op school is geknutseld, getekend en geschilderd. Verhalen die er uitspringen zijn dat over de vijf broden en twee vissen, van Jozef, Mozes en David en Goliath. Gemeenteleden hebben ruim 100 kinderbijels aangeleverd en van Museum De Scheper zijn oude schoolplaten geleend over bijbelse verhalen.