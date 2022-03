Bijna-oud-raadslid Hans Boxem dient nét voor middernacht nog laatste kritische vraag in over zonnepark in Hupsel: ‘Wat heeft dit voor zin?’

Bij zijn afscheid omschreef burgemeester Joost van Oostrum dinsdagavond Hans Boxem al als ‘de politieke sluwe vos uit de Dijkhoek’. En voelde aan dat er nog een laatste schriftelijke vraag van Boxem in de lucht hing, zolang de datum van de laatste dag van zijn raadsperiode niet was versprongen.

Om 23.50 uur, dus tien minuten voor middernacht, floept de laatste kritische vraag van het VVD-raadslid binnen. Ruim twee weken geleden heeft hij gevraagd hoe de gemeente omgaat met criteria die bepalen dat een plek uitgesloten is voor het plaatsen van zonnepanelen. In de buurtschap Hupsel tussen Eibergen en Groenlo is namelijk voor vroeger moerasgebied een aanvraag gedaan om er een zonnepark te mogen aanleggen.

Protestwandeling

Buurtbewoners zijn daar boos over. Op 12 maart hebben ze raadsleden uitgenodigd voor een protestwandeling in de buurt, om te laten zien wat er speelt. Raadsleden en aspirant-raadsleden van VVD, GL, en OBL/BBB nemen poolshoogte. Dezelfde dag nog stelt Boxem schriftelijke vragen over de zaak.

Daags vóór zijn afscheid reageert de gemeente inhoudelijk. ‘De graslanden met de relatief hoge grondwaterstanden hebben een grote ecologische potentie voor tal van kruiden van vochtige graslanden, insecten, amfibiën, haas, aardmuizen etc. Deze soorten zullen sterk toenemen wanneer de percelen niet meer in agrarisch gebruik zijn’, is de reactie die het Berkellandse college van B en W geeft.

Volledig scherm Hans Boxem (archieffoto) © Jan Ruland van den Brink

Voorbij gegaan aan uitgangspunten

Die reactie steekt het VVD-raadslid. ‘De fractie van de VVD kan niet anders dan concluderen dat bij vergunningverlening van zonneparken stelselmatig voorbij wordt gegaan aan de uitgangspunten die in 2018 zijn geformuleerd. Uw antwoorden getuigen daarvan. Naar de mening van de fractie heeft het weinig zin uitgangspunten en beleid vast te stellen als bij vergunningverlening daar aan voorbij wordt gegaan’, bitst Boxem schriftelijk terug over het Berkellandse RODE-beleid: Ruimtelijke Ordening Duurzame Energie.

‘Als aan uitgangspunten die gaan over participatie en over voorwaarden waaraan gebieden moeten voldoen om niet te worden uitgesloten voor het plaatsen van zonnepanelen wordt voorbijgegaan, wat heeft het dan voor zin dat daar beleid voor is vastgesteld?’

Daarom vuurt Boxem net voor het verstrijken van zijn mandaat als volksvertegenwoordiger een laatste schot af. ‘Bent u bereid dit jaar bij de herijking van het RODE-beleid alle uitgangspunten te schrappen waar u bij de vergunningverlening toch geen rekening mee houdt?’