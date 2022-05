Bijzonder: Youri zet windhoos in Achterhoek op de foto

Er was rond half drie ’s middags een enorme regenbui boven Doetinchem en Wehl. ,,Er was uiteindelijk net genoeg onstabiliteit om een zwakke windhoos te produceren”, zegt Jordi Huirne, meteoroloog bij Weer.nl.



Dit soort wervelwinden zijn niet ongewoon in Nederland, legt hij uit, maar wél bijzonder. Gemiddeld komt het per jaar tot twee of drie tornado’s, waarbij het meestal gaat om windsnelheden tot 138 kilometer per uur. Een krachtiger tornado met windsnelheden tot 178 kilometer per uur komt gemiddeld eens in de 2 à 3 jaar voor.



Op 4 juni 2019 was in Nederland sprake van een uitbraak met ten minste acht tornado’s. Verder ontstaan jaarlijks ook nog tientallen (zwakke) wind- en waterhozen, meestal in de kustgebieden. Dat was gisteren ook het geval.