Blinden in de problemen: lang wachten op geleidehond door tekort aan gastgezinnen voor pups

update Niks gevonden in Eibergse vijver in zoektocht naar sinds mei vermiste Wico

EIBERGEN - De politie zoekt woensdagmiddag in de vijver tussen de Borculoseweg en De Mors in Eibergen naar de vermiste Wico van Leeuwen. De 48-jarige Borculoër werd in mei van dit jaar voor het laatst gezien in Enschede. Dinsdag werd in een woning in Borculo al onderzoek gedaan vanwege de vermissingszaak. In de vijver is niks gevonden.

12 oktober