Blunder advocaat kan tegenstanders zonnepark Neede opbreken

Afwijzing verzoek

De kans is zeer groot dat rechter-staatsraad Eric Helder, in het verleden wethouder in Enschede, het verzetsverzoek van de tegenstanders afwijst en er geen inhoudelijke behandeling van de bezwaren van de omwonenden komt. Immers, een verzetsprocedure is een speciale procedure bij het hoogste bestuursrechtscollege waarbij eerst gekeken wordt of er een fatale vormfout hersteld kan worden. Zo ja, dan volgt later nog een inhoudelijke rechtszaak. Zo niet, dan is het over en uit en is de vergunning onherroepelijk. In dit geval had de advocaat van de omwonenden te laat een hoger beroepschrift bij de Raad van State ingediend, waarna het beroep van de tegenstanders zonder rechtszaak op de fatale vormfout werd afgewezen.