Boer Thijs Wieggers heeft volop begrip voor ontspoorde acties: ‘Weghalen van vlaggen is verraad van boeren’

Alle messen nu verboden op straat in Winters­wijk, al mag je best nog een appeltje schillen in het park

WINTERSWIJK - Iedereen die met welk mes dan ook op zak op straat loopt in Winterswijk, is voortaan in principe strafbaar. Winterswijk is de eerste gemeente in de Achterhoek die een algeheel messenverbod heeft ingesteld.

25 juli