Boeren uit Lochem en Laren gaan vol voor koeienmest-gas: ‘Draagt bij aan de stikstofreductie’

Me­ga-operatie voor Steengroe­ve Theater; ‘Het is nog mooier dan ik dacht’

WINTERSWIJK - De Freule staat in de startblokken. Het Steengroeve Theater is klaar voor de negende productie sinds de oprichting in 2010. Met dank aan de vele vrijwilligers, die dit weekeinde alles opgebouwd hebben. Er kan voor het echie worden gerepeteerd. Dinsdag is de eerste voorstelling.

7 augustus