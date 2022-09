Boh Foi Toch op Stadsfeest mét gastoptreden van burgemeester Mark Boumans

Charlotte Rixten stopt als directeur bij Museum Villa Mondriaan in Winters­wijk

WINTERSWIJK - Directeur Charlotte Rixten (29) stopt bij Museum Villa Mondriaan in Winterswijk. Dat laat het Achterhoekse museum weten. Rixten heeft per 1 november een nieuwe baan in Delft waar ze is benoemd tot Head of Academic Heritage aan de TU.

29 augustus