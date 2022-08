Borculo zegt het met humor, fantasie en... licht

BORCULO - Borculoërs hebben per straat de afgelopen tijd samengewerkt om verrassend voor de dag te komen voor de jaarlijkse verlichtingsroute. Die is nu ingericht en wordt 's avonds verlicht in het kader van het septemberfeest.

De Geesterse Binnenweg is even omgedoopt tot Geestige Binnenweg. En er valt volop te griezelen. Met een knipoog, zoveel is duidelijk. Gestaltes die lijken te zweven of zonder hoofd overheersen in het straatbeeld. ‘De geest is uit de fles’, wordt gemeld bij een stilleven op een straathoek. Boven een kast waarop drank staat uitgestald kijkt een glinsterend gelaat uit een gebarsten spiegel.

Volledig scherm In de Prinses Marijkestraat heerst 'stilte voor de storm': in de straat tegenover het Cycloonpark is de tijd teruggedraaid naar 10 augustus 1925. © Peter Zandee



Aan de Prinses Marijkestraat overheerst de historie. Borculo werd op 10 augustus 1925 getroffen door een windhoos: het Stormrampmuseum herinnert eraan, maar ook het Cycloonpark waarop je vanuit de straat uitkijkt. 'Stilte voor de storm’, is hier het thema van de straatversiering. Langs de straat prijken verlichte voorstellingen van het oude Borculose gemeentehuis. Nu is in dit gebouw het Kristalmuseum gevestigd.

Volledig scherm De Spoorstraat zegt het met fietsen. © Peter Zandee

Voor wie van taal houdt, is de Spoorstraat dit jaar een opsteker. De Spoorstraatbewoners hebben fluorescent-geel gespoten fietsen als terugkerend versierelement gebruikt, per element van twee fietsen voorzien van een spreuk waarin het thema fiets terugkeert. Van ‘Wat heb ik nu aan mijn fiets hangen’ tot de droge humor van ‘Wil degene die m'n fiets gejat heeft ook gelijk mijn krantenwijk overnemen?’

Tegelijk haalt een spelfout het niveau stevig onderuit bij twee fietsen en de tekst: ‘De brandweer bellen en zeggen dat het achterlicht van je fiets brand(t) is nooit grappig’.

Ook scholen laten zich niet onbetuigd. Zoals de Heuvelschool. ‘Kom er bij’ is hier de wervende tekst. Het is een boodschap met een extra laag: tegelijk zinspelend op een kwetsbaar insect dat belangrijk is om via bestuiving voor nieuw plantenleven te helpen zorgen.

Volledig scherm H.W. Heuvelschool met de oproep 'Kom er bij'. © Peter Zandee

Volledig scherm De Prins Hendrikstraat loopt zich warm voor de ultieme nieuwe straatversiering waarmee de buurtbewoners in 2023 willen uitpakken. © Peter Zandee

Aan de Prins Hendrikstraat, steevast een fanatieke deelnemer aan de verlichtingsroute, heerst dit jaar een ‘tussenjaar'. De buurtbewoners geven er een voorproefje van het project waaraan wordt gewerkt: in 2023 hopen ze met een Lego-project zowel jong als ouder publiek aan te spreken.

Wie in Borculo de verlichtingsroute wil volgen, kan dagelijks vanaf 21.00 uur ‘aanhaken’ op de met gele pijl-borden aangegeven route. Meer info op de Facebookpagina van het septemberfeest.