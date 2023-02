Na twee jaar corona storten carnavalisten zich massaal op nieuwe outfits: ‘Onze omzet is verdubbeld’

Appeltaart verkopen, haren knippen en profielfoto’s pimpen: dit doen wij om Giro 555 te spekken

In het hele land wordt er actie gevoerd om geld op te halen voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Morgen, woensdag 15 februari, is de nationale actiedag voor Giro 555. Wij zetten op een rij wat er zoal in onze regio wordt gedaan.