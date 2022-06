Theaterspektakel Øsen en Angoan in Beltrum: 70 jaar boerenleven in Belterbroek

125-jarig Euphonia is klaar voor de taptoe: ‘Je kunt er echt een show van maken’

EIBERGEN - Wie de afgelopen woensdagavonden in Eibergen aan de wandel was, heeft er misschien al een blik van opgevangen: de drumfanfare van Euphonia, oefenend voor Taptoe Eibergen. De 44 muzikanten deden het ‘in burger’, maar zaterdagavond tonen ze in vol ornaat wat ze in hun mars hebben.

21 juni