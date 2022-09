Trainer Krabbenborg van Grol was liever in Twentse competitie gebleven

Doofpotdis­co bij De Klok: lekker plaatjes draaien uit de jaren ’70 en ’80

EIBERGEN - Wat ooit als eenmalige activiteit begon bij wijze van afscheidsfeestje, beleeft zaterdag 1 oktober zijn veertiende editie: De Doofpot/Kettel-party in Eibergen met muziek uit de jaren 70 en 80, ofwel voor één avond the best disco in town.

19 september