Brand in afvalberg bij recyclingbedrijf in Eibergen

Klimbos grote trots Het Sterrenpa­let: leerlingen kunnen zich uitleven op eigen ‘survival­par­cours’

EIBERGEN - Over de paaltjes via de touwen naar de wiebelbrug en langs de glijbaan naar het eindpunt. Fleur, Hicham en Wout bijten het spits af. En als Fleur beneden is, is het nieuwe klimbos ingewijd. Maar wat kost zoiets eigenlijk?

22 april