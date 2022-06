Brandweer vraagt mensen om weg te blijven bij ‘zeer grote brand’ in Winterswijk, niemand meer aanwezig in woning

Kasteeltui­nen De Wiersse in Vorden extra open met Pinksteren. Rododen­drons en klimrozen nog in bloei

VORDEN - De kasteeltuinen van landgoed De Wiersse in Vorden, die 16 hectare beslaan, zijn tijdens de pinksterdagen geopend voor publiek. In juni zijn de klimrozen en rododendrons in de tuinen nog in volle bloei.

2 juni