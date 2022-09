Brandweer Vreden in actie vanwege olielaagje op water Berkel

Achterhoek­se energie voor de Achterhoe­kers als toekomsti­ge oplossing huidige crisis

DOETINCHEM - Energie opwekken in de Achterhoek voor de Achterhoekers tegen kostprijs. Om dat te bereiken is op initiatief van Agem een coöperatie opgericht. Doel is voor de toekomst een structurele oplossing te bieden voor de huidige energiecrisis waar de prijzen de pan uitrijzen.

