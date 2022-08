Brandweer Vreden rukt uit voor in brand staande afzuiginstallatie op bedrijventerrein nabij grens bij Huppel

Ineke Voortman uit Ruurlo zit al 40 jaar in het onderwijs: ‘Je moet goed in je vel zitten om te kunnen leren’

NEEDE - Veel is na veertig jaar anders, maar tegelijk is het onderwijs nog steeds een boeiende sector om in te werken. Intern begeleider Ineke Voortman is in aanloop naar het nieuwe schooljaar vorige week al door haar collega’s in het zonnetje gezet: ze werkt 40 jaar in het onderwijs. „En ik vind het nog veel te leuk om te stoppen.”

