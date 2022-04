Brons en goud op NK duathlon voor Eibergenaar Joost Somsen

Leerlingen Het Sterrenpa­let lopen in aanloop naar Pasen hard tegen kanker, ter ondersteu­ning van actie Alpe d’Huzes

EIBERGEN - In aanloop naar Pasen werd deze donderdag hard gelopen in wandelpark De Maat: leerlingen van IKC Het Sterrenpalet deden massaal mee aan en sponsorloop. De opbrengst is voor KWF Kankerbestrijding, om kanker als ziekte te verslaan.

14 april