BZC-waterpoloster Amber (16) met Jong Oranje naar het EK

Vergunning­plicht voor koe in de wei dreigt nadat provincie Overijssel rechtszaak verliest

13 augustus ENSCHEDE/ZWOLLE - Boeren in de buurt van een natuurgebied dreigen een vergunning te moeten aanvragen als ze hun koeien in de wei willen laten lopen of hun grond willen bemesten. Dat is het gevolg van een uitspraak van de rechtbank Overijssel in een zaak van milieuclub MOB tegen de provincie Overijssel.