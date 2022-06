‘Cactusschoenen’ met een Achterhoekse twist

MET VIDEO Kasteel­heer offert zijn enorme tuin op voor Mañana Mañana: ‘Ik krijg hier echt tranen van in mijn ogen’

LAREN - De kasteelheer van Landgoed Oolde in Laren zit er nu midden in. In festival Mañana Mañana dat ervoor zorgt dat het kasteel nu even geen oase is van groen en rust, maar een bonte kakofonie van muziek, theater en ontspanning voor tienduizenden mensen. Hoe bevalt het de bezoeker én hoe bevalt het deze kasteelheer om met dit festival hier neer te strijken?

11 juni