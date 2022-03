Carnaval zorgt voor fors meer coronabesmettingen in Oost Gelre, situatie Berkelland blijft rustig; wel minder mensen naar ziekenhuis

De toename in het aantal besmettingen was het grootst in Montferland en Oost Gelre, carnavalsgemeenten pur sang. Ook in Doetinchem en Oude IJsselstreek, waar eveneens volop carnaval is gevierd, behoren tot de top vijf van gemeenten waar de meeste infecties zijn geteld. Berkelland, waar carnaval in onder meer Neede populair is, piekt niet in het overzicht dat de GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft gepubliceerd. Zo’n 43 procent van de mensen met corona is tussen de 19 en 29 jaar oud.