Carrière Orion-volleyballer Adam White abrupt voorbij

Welke woning kleurt rood op de kaart? Huiseigena­ren krijgen warmtescan

Hoe goed is jouw woning geïsoleerd? Inwoners van Silvolde krijgen op korte termijn antwoord op die vraag. De gemeente Oude IJsselstreek laat warmtescans uitvoeren bij alle woningen die in of voor 1993 zijn gebouwd en een energielabel c of lager hebben.