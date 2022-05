Cavia’s en hond komen om bij brand in Varsseveld: ‘Kom niet kijken’

Haarlo is vrijdag weer een wijk rijker. Van hout, compleet met snackbar, pannenkoe­ken­huis, poffertjes­kraam en een zaal Prinsen

HAARLO - Een groep van 57 Haarlose kinderen is maandag begonnen aan de traditionele bouw van het jaarlijks houtdorp in de meivakantie. Niet in de weide aan de overkant van de straat, maar in de achtertuin van HCR Prinsen.

