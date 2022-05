CDA-politica Marijke van Haaren begeleidt Bronckhorster formatie

Van Haaren is voormalig gedeputeerde bij de provincie Gelderland en in de Achterhoek vooral bekend als oud-wethouder in Berkelland, een buurgemeente van Bronckhorst. De partijen geven aan dat Van Haaren als formateur is gekozen ‘vanwege haar onafhankelijk en analytisch vermogen om processen te begeleiden’.

Van Haaren begint al deze week met de gesprekken om te komen tot de formatie met de drie partijen. Inzet is een coalitieakkoord waar GBB, CDA en PvdA de komende jaren mee aan de slag gaan. De drie partijen hebben samen 16 van de 25 zetels in de Bronckhorster raad.

Wisseling van de wacht

Met de samenwerking tussen deze drie partijen is er een wisseling van de wacht in Bronckhorst: de afgelopen jaren zaten GroenLinks en VVD in de coalitie, maar die moeten nu de oppositiebanken in. Dat zal vooral als een hard gelag voelen voor de VVD, dat geen zetel verloor, in tegenstelling tot het CDA dat wél in de coalitie komt.