Cecile de Leeuw 55 jaar bij EHBO Eibergen

Cecile haalde in juni 1967 op zestienjarige leeftijd haar EHBO-diploma in het klooster in Lievelde. ‘Voor de liefde’ naar Eibergen verhuisd, werd ze hier lid van de EHBO-vereniging. Ze zat er jaren in het bestuur, maar is vooral bekend van haar inzet om jongeren aan het hulpverlenen te krijgen. Samen met Joop Smit bezocht ze de Eibergse basisscholen om er de leerlingen in groep 8 op te leiden voor het Jeugd-EHBO-diploma. Datzelfde gebeurde ook bij scholengemeenschap Het Assink Lyceum.