Clemens’ huis wordt minder waard door vele verkeer: ‘Eerst had ik één drukke weg voor de deur, nu twee’

MET VIDEO Bernd uit De Wondere Wereld wordt crewlid op Mañana Mañana: ‘Misschien mag ik wel het drumstel opbouwen!’

VORDEN - Ze hebben in De Wondere Wereld vlinders in de buik. In de woonvorm in hartje Vorden voor jongeren met een verstandelijke beperking gaat het al een tijdje over maar één ding: het Achterhoekse festival Mañana Mañana in Laren, op 10 juni. Dan zijn de bewoners lid van de festivalcrew. ,,Lekker werken. En dansen, zoveel mogelijk dansen.’’

24 mei