Club en politie letten extra scherp op Graafschap-fans rond cruciale wedstrijd woensdag: ‘Er ís geen feest en er kómt geen feest’

kaart Zoveel mensen in jouw gemeente maakten 76 jaar geleden de bevrijding mee

4 mei ENSCHEDE/GOOR - Het is morgen (woensdag) 5 mei, de dag dat Nederland precies 76 jaar geleden werd bevrijd van Duits bezet en de Tweede Wereldoorlog voor ons land eindelijk voorbij was. Ongeveer 8,3 procent van onze streekgenoten was op die dag al geboren. In de gemeente Hof van Twente maakte zelfs meer dan een tiende van alle huidige inwoners de bevrijding mee.