Corona deed dansgroepen definitief de das om: ‘Er is geen aanwas, de jeugd gaat niet folkloredansen’

Het is voorbij. Rini Vreman-te Grootenhuis (76) is er een beetje verdrietig van. Na 73 jaar is er een einde gekomen aan het bestaan van de Varsseveldse dansgroep ’t Olde Getrouw. De groep had het al niet gemakkelijk, corona gaf het laatste zetje.



,,We waren nog met 23, maar daarvan kwamen er twee jaar terug al een paar met de rollator”, vertelt Vreman, secretaris en waarnemend voorzitter. “En er is geen aanwas, de jeugd gaat geen folkloredansen.”