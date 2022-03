Creaties van Greet gaan hele wereld over: ‘In Zuid-Afrika vinden ze tasjes met schapen en bordercollies leuk’

Creatief is ze eigenlijk al van jongs af aan. Verzot op konijnen ook. Wat er eerder was: het konijnen fokken of tasjes maken? „Goede vraag. Ik denk toch wel eerst de konijnen”, zegt Greet Abbink (60). „Volgens mij was ik 13, 14 toen ik daarmee ben begonnen. Thuis bij mijn ouders nog, in Borculo. Ik was lid van de BPKV, de pluimvee- en konijnenfokvereniging. Toen ik 15 of 16 was heb ik bij een boer in de buurt gevraagd of ik daar mijn konijnenhokken mocht neerzetten. Dat mocht.”