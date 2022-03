Crescendo Neede: ‘Geen bevrijdingsconcert, maar Neede 77 jaar later’

„Het is voor sommigen heel overweldigend om in plaats van met vijftien mensen in een groep van veertig mee te spelen”, vertelt bestuurslid en coördinator jeugd Erna Zomer. Niet iedereen is al zo ver. Het meespelen in het grote orkest is voorbehouden aan de jeugdleden met een A-diploma. „Ze mogen meedoen met een technisch niet al te moeilijk stuk, maar soms raken ze toch van de wijs. Dan is het heel mooi om te zien, hoe op zo’n moment de volwassenen zitten zich over hen ontfermen.”