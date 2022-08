Crisisnoodopvang in Doetinchem opent zondag 28 augustus, plek voor 225 vluchtelingen

Rechter veegt eis horeca Barchem om uitstel werk aan N312 van tafel: ‘Vraag om nadeelcom­pen­sa­tie’

LOCHEM/BARCHEM/ZUTPHEN - Of het nu precies in de periode is met de hoogste omzet of niet: de provincie Gelderland mag komende maandag gewoon beginnen met ingrijpende werkzaamheden aan de N312 tussen Barchem en Lochem. Een kort geding van drie horecazaken haalt weinig uit en dus moeten Lochemers tijdelijk zo’n 5 kilometer omrijden voor de afhaalchinees aan de provinciale weg.

8:45