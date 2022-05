D. was als 12-jarige getuige van de moord op zijn vader, die moord werd volgens justitie 25 jaar later gewroken in Winterswijk: 18 jaar cel geëist

In de hoop op vrijspraak had Xhevdet D. hoger beroep aangetekend tegen de 18 jaar celstraf die hij kreeg voor de moord op de 58-jarige Deme Lulaj in Winterswijk in 2017. Vrijdag hoorde hij bij het gerechtshof in Arnhem echter opnieuw 18 jaar tegen zich eisen wegens de moord uit bloedwraak.



De zaak ontplofte vrijdagmorgen na de emotionele slachtofferverklaringen, waarin de dochter van Deme Lulaj riep: „Ik hoop dat je ziel zal branden in de diepste bron van de hel.”



Vervolgens gooide ze een papieren waterbekertje en een pakje tissues naar de verdachte. Ook de moeder schreeuwde woedend naar Xhevdet D. De zaak moest worden onderbroken. Later mochten moeder en dochter toch weer in de zaal plaatsnemen.