Damvereniging DIOS Achterhoek: ‘Denksporten hebben het moeilijk. Jongeren gamen liever’

Voorzitter Theo Stoverinck (67) speelde in 1975 zijn eerste partij bij de damvereniging. ,,We spelen nu met zes teams mee in de verschillende competities. Dat was in de hoogtijdagen ook zo, maar toen waren dat vooral spelers die uitsluitend bij DIOS lid waren. Nu spelen er veel meer dammers mee die ook bij andere regionale verenigingen lid zijn. Denksporten hebben het moeilijk. Jongeren gamen liever.”