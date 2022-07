Dappere non Johanna uit Groenlo heeft nu écht eigen straatnaam in Münster

MET VIDEO Begin oktober start nieuwbouw Staring College in Borculo

BORCULO - Met het positieve besluit in de Berkellandse gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond over het extra krediet voor de nieuwbouw van het Staring College in Borculo kan de bouw beginnen. Aldus reageert directeur-bestuurder Carlien Krist-Spit blij op het raadsbesluit over het beschikbaar stellen van het benodigde geld. „Nu kan de spade begin oktober echt de grond in”, aldus de Portuur-bestuurder.

11:02