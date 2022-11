De bijzondere kosten van clubs: duur ademen voor duikers, robotmaaiers en paarden in kale boxen

Risico op nieuwe leiding­breuk en vervuiling Berkel bij Friesland­Cam­pi­na

LOCHEM/BORCULO – Er is een risico dat de Berkel opnieuw vervuild wordt door een breuk in een persleiding van FrieslandCampina. Dat gebeurde vier jaar geleden. De leiding is gerepareerd, maar het water van de zuivelgigant voldoet nog steeds niet aan de normen. Het waterschap kondigt nu een dwangsom aan.

5 november