De droogte bij VIOS Beltrum lijkt eindelijk voorbij

180 spelertjes voetballen in Neede zonder winnen of verliezen

5:54 NEEDE - De tweede editie van het Regiobank jeugdtoernooi is nu al de grootste in zijn soort in de regio. De voetbalbond besteedt weinig aandacht aan de jongste jeugd. „Dat maakt dit toernooi extra aantrekkelijk”, weten ze bij Sportclub Neede. Daar lopen morgen 500 mensen rond.