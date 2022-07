De Gezond School Klein Borculo: Smoothies van fruit uit de moestuin en veel bewegen!

Dappere non Johanna uit Groenlo heeft nu écht eigen straatnaam in Münster

MÜNSTER/ GROENLO - Een steegje aan rivier de Aa in het centrum van Münster is vernoemd naar de in Groenlo opgegroeide non Johanna van Hal. Het straatnaambord is deze week onthuld door Johannes Balthesen uit het Beierse plaatsje Glattbach, een familielid van haar.

