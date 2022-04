De Graafschap ziet naast Poldervaart ook Vreman als topkandidaat voor trainerspost

Vreman naar voren geschoven

Maar zijn aanstelling is nog geen uitgemaakte zaak. De Graafschap heeft Vreman naar voren geschoven als een ‘zeer belangrijke kandidaat’.



De clubicoon stapte medio maart al in als interim-trainer na het ontslag van Robbemond. Dat deed hij al eerder tussen begin 2014 en december 2016. De Gendringenaar volgde toen eerst de ontslagen Pieter Huistra op en een paar maanden later de opgestapte Jimmy Calderwood.



In 2015 promoveerde Vreman, die 375 wedstrijden in het eerste elftal van De Graafschap voetbalde, met de Superboeren via de play-offs naar de eredivisie. Een jaar later volgde degradatie. In het seizoen 2016-2017 presteerde De Graafschap ondermaats in de eerste divisie en dat kostte Vreman in december 2016 de kop.